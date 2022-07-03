“البيئة” تؤكد جاهزية المسالخ وأسواق النفع العام بالرياض لاستقبال الأضاحي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-الرياض

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة جاهزية المسالخ وأسواق الماشية وأسواق النفع العام بمنطقة الرياض لاستقبال الأضاحي خلال عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1443هـ.

جاء ذلك عقب اختتام مدير فرع الوزارة بالمنطقة ماجد بن عبد العزيز الفراج اليوم، سلسلة زيارته الميدانية لأسواق النفع والمسالخ على مستوى المنطقة، للتأكَّد من جاهزيتها، والاطلاع على الاستعدادات والتجهيزات والإمكانات البشرية واستكمال الخطة التشغيلية لاستقبال الأضاحي.

وأكد الفراج، عقب نهاية الجولة جاهزية المسالخ في منطقة الرياض والبالغ عددها 67 مسلخًا بالإضافة الى أسواق الماشية والتي تبلغ 42 سوقًا، حيث اطلع على نقاط الذبح والبيع المؤقت داخل مدينة الرياض، مؤكدًا في الوقت ذاته حرص الوزارة على تقديم خدماتها بشكل مميز للمستفيدين من خلال كوادرها البشرية، منوهاً بأهمية الذبح داخل المسالخ النظامية لوجود الكوادر البيطرية المتخصصة في الكشف على الذبائح عبر التأكد من خلوها من الأمراض وذلك وفق الاشتراطات والمعايير الصحية المتبعة، مهيبًا بضرورة التخلص الآمن لمخلفات الذبائح من خلال وضعها في المواقع المخصصة لها حفاظًا على البيئة.