شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة الموسم.. لاعب هولندي على رادار الزمالك لتعويض رحيل طارق حامد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح -

يبحث نادي الزمالك المصري برئاسة مرتضى منصور، عن بديل طارق حامد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الذي اقترب من الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء.

بديل طارق حامد في الزمالك

وأوضحت تقارير صحفية أن إدارة نادي الزمالك، دخلت في مفاوضات مع هشام فايق، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي السعودي، الذي هبط إلى دوري الدرجة الأولى السعودي.

وارتبط اسم طارق حامد، بالانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين، حيث أشارت تقارير صحفية إلى أن نادي اتحاد جدة، يرغب في ضم لاعب وسط الزمالك.

أزمة طارق حامد مع الزمالك

ويحاول بعض الوسطاء تقريب وجهات النظر بين إدارة الزمالك وطارق حامد لاعب الفريق، بعدما تغيب اللاعب عن الزمالك ما يقرب من 50 يوما دون الحصول على إذن من النادى.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب أن هناك محاولات من الطرفين لتقريب وجهات النظر وإزالة أى سوء تفاهم فى محاولة أخيرة لتجديد تعاقد طارق حامد الذى ينتهى بنهاية الموسم الحالى، خاصة أن الزمالك متمسك ببقاء اللاعب فى صفوفه لمواسم مقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام المباراة التي سوف تجمع بين فريقي الزمالك والمقاولون العرب، يوم الثلاثاء الموافق الثاني عشر من شهر يوليو الجاري.

موعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة

ويلتقي الزمالك مع النادي الأهلي يوم 21 يوليو الجاري بنهائي كأس مصر الموسم الماضي كما تتكرر المواجهة بين الفريقين في السوبر المصري المقرر إقامته يوم 21 أكتوبر المقبل في أبو ظبي حيث يشارك الزمالك بالمباراة بصفته بطلا لبطولة الدوري المصري فيما حجز الأهلي مقعده بعد تأهله لنهائي كأس مصر الموسم الماضي.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي السعودي، هبط إلى دوري يلو في مفاجأة من العيار الثقيل بعد صعوده إلى اللعب في دوري أبطال آسيا النسخة الجديدة.