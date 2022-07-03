شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب اتحاد جدة الجديد يحسم موقفه من ضم دينامو منتخب مصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حسم نونو سانتو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة الجديد، موقفه من ضم دينامو منتخب مصر الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت تقارير صحفية أن نونو سانتو رفض التعاقد مع طارق حامد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري.

وحدد نونو سانتو إحتياجاته، حيث وضع عدة أسماء من أجل التفاوض معها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأصبحت إدارة نادي اتحاد جدة قريبة من إعلان التعاقد مع نونو سانتو، بعد رحيل كوزمين كونترا، الذي تقرر رحيله بعد خسارة لقب الدوري السعودي للمحترفين.



يشار إلى أن نادي اتحاد جدة، تم منعه من قيد اللاعبين بشكل مؤقت، لحين انتهاء قضية لاعب فريقه الأول لكرة القدم بالنادي السابق، الصربي ألكسندر بريجوفيتش.

الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أصدر قرارًا برفض استئناف نادي اتحاد جدة، وقرر إيقافه عن قيد اللاعبين حتى يقوم بتسديد مبلغ مليون و800 ألف مستحقات الصربي ألكسندر بريجوفيتش، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي السابق.

كما أن اللاعب الصربي، طالب إدارة نادي اتحاد جدة، برئاسة أنمار الحائلي، بسداد مبلغ 40 مليون ريال، بسبب فسخ عقده من طرف واحد.