شكرا لقرائتكم خبر عن أبها يعلن تعاقده مع زكريا سامي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن مجلس إدارة نادي أبها برئاسة أحمد بن إبراهيم الحديثي منذ قليل عن التعاقد مع اللاعب زكريا سامي من أجل تدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

تفاصيل التعاقد مع زكريا سامي

قام نادي أبها اليوم بتوقيع عقد مع لاعب الوسط زكريا سامي صاحب ال 30 عام القادم من نادي الباطن في صفقة أنتقال حر وبقعد يمتد لمدة ثلاث مواسم وتم توقيع العقد في وجود تركي ال مشعان المدير التنفيذي للفريق ومحمد أبو حثرة مدير الإحتراف وعبد الله الظفيري وكيل أعمال اللاعب.

من هو زكريا سامي؟

ولد في 27 يوليو عام 1992 في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية يلعب في مركز وسط الملعب، كانت بداية مسيرته الكروية عبر بوابه النادي الأهلي وتدرج في الفئات العمرية المختلفة حتى وصل إلى صفوف الفريق الأول في عام 2012 وأستمر مع الفريق حتى رحل عام 2016 إلى نادي هجر ثم أنتقل إلى نادي الخليج في صفقة أنتقال حر ثم لعب في صفوف النهضة ومنها إلى الشعلة حتى إرتدى قميص نادي الباطن في 2020.

ما قدمه نادي أبها في الدوري السعودي خلال الموسم المنقضي

نجح نادي أبها من أن ينهي الدوري السعودي وهو يحتل المركز التاسع بعد أن تمكن من جمع 35 نقطة.