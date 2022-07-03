شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. ضربة موجعة جديدة لعمر السومة بعد توديع الأهلي السعودي لبطولة الدوري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - شهدت الفترة الماضية تراجع كبير في مستوى الدولي السوري عمر السومة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، الذي هبط إلى دوري يلو.

وهبط الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، إلى دوري يلو، بعدما قبع في المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 32 نقطة.

‏وانخفضت القيمة السوقية للاعب الدولي السوري عمر السومة، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، بشكل ملحوظ.

حيث أنه في عام 2020، كانت القيمة السوقية للاعب المنتخب السوري عمر السومة، 5 مليون يورو، فيما انخفضت في العام الحالي 2022 لتصبح 2 مليون يورو، أي انخفضت 3 مليون يورو.

وسجل عمر السومة، رفقة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، الموسم المنصرم، 10 أهداف فقط في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

جدير بالذكر أن عمر السومة يحظى باهتمام عدد من الأندية من بينهم النادي الأهلي المصري، بالإضافة إلى القادسية الكويتي، والريان القطري، كما أن هناك اهتمام إماراتي.