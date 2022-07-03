شكرا لقرائتكم خبر عن اهلي جدة يحسم مصير سيبولدي بعد الهبوط لدوري يلو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حسمت إدارة نادي أهلي جدة، برئاسة ماجد النفيعي، مصير المدير الفني الأوروجوياني روبرت سيبولدي، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

انتهاء عقد سيبولدي مع أهلي جدة

يشار إلى أن عقد روبرت سيبولدي، مع نادي أهلي جدة، انتهى قبل أيام بشكل رسمي، ليتم بذلك رحيله عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الجداوي.

يأتي ذلك بعد هبوط الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، إلى دوري الدرجة الأولى السعودي "دوري يلو".

أهلي جدة ينهي علاقته بسيبولدي

وأكدت صحيفة "الرياض"، أن إدارة نادي أهلي جدة، برئاسة ماجد النفيعي، قررت عدم تجديد عقد المدرب الأوروجوياني روبرت سيبولدي.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، أنهى الموسم المنصرم من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، بتعادل سلبي أمام نظيره الشباب، في الجولة الأخيرة، ليهبط إلى دوري الدرجة الأولى السعودي.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، الموسم المنصرم من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، محتلًا المركز الخامس عشر برصيد 31 نقطة.

وهبط بجانب أهلي جدة، الفيصلي والحزم، إلى دوري يلو الموسم الجديد.