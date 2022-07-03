شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الرياض: 678 طلبًا للتظلمات والشكاوى خلال 6 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - أوضحت أمانة منطقة الرياض أن لجنة النظر في التظلمات والشكاوى تلقت 678 طلبًا خلال النصف الأول من عام 2022، تضمنت تظلمات من تطبيق الغرامات والجزاءات البلدية، وحول الترخيص البلدي، إلى جانب الشكاوى الناشئة من أضرار الانتفاع بالتراخيص النظامية

وأشارت الأمانة إلى أن اللجنة أيّدت الإجراءات المتخذة في 313 حالة، فيما أقرّت تصحيح الإجراءات حيال 86 حالة، وقضت برفض 254 طلبًا لعدم الاختصاص، أو لانقضاء الأجل المسموح به نظامًا، فيما لا تزال بعض الطلبات منظورة لدى اللجنة.

وقدمت أمانة الرياض إرشادات للمستفيدين حول آلية التقدم بطلبات إلى لجنة التظلمات، من أبرزها تقديم الطلب من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية للأمانة، والتقيد بالأجل المحدد نظامًا، وهو 60 يومًا من تاريخ إيقاع العقوبة، بالإضافة إلى أهمية تحديث بيانات الرخصة التجارية لمعرفة المخالفات والعقوبات المالية.

ويأتي عمل لجنة التظلمات والشكاوى في إطار حرص أمانة منطقة الرياض على تحقيق الشفافيّة، وضمان حقوق المستفيدين، وتمكينهم من الانتفاع بالتراخيص البلدية وفق مقتضيات الأنظمة، إلى جانب اهتمامها بتحقيق العدالة في جميع الإجراءات المتخذة.