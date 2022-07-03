شكرا لقرائتكم خبر عن «الربيعة»: المملكة تقدم مشاريع تتطور سنوياً لخدمة الحجاج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أن منظومة الحج وبالرغم من تحديات جائحة كورونا والاحترازات الصحية التي طبقت خلالها، استمرت خلال العامين الماضيين في خدمة ضيوف الرحمن بتوجيهات كريمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين.

وأوضح أنها حرصت على إقامة الركن الخامس دون توقف، وأن تستمر كل عام في تقديم خدماتها للحجاج والمعتمرين من خلال مشاريع تتجدد وتتطور سنوياً، ومنها توسعة الحرمين والمشاعر لتسهيل السبل والوسائل، والتيسير على ضيوف الرحمن، ومتطلعين إلى أن يعود الحجاج إلى ديارهم بتجربة فريدة وقصة يرويها بشغف، في تفاعل عالمي إنساني وإيماني.

جاء ذلك خلال افتتاح أعمال ندوة الحج الكبرى في نسختها الـ46 للعام الجاري 1443هـ، بعنوان "الحج ما بعد الجائحة.. نسك وعناية"، بحضور ومشاركة عدد من الوزراء والعلماء، والتي تقام في مكة المكرمة على مدى يومين مرحباً في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية تحت عنوان "من الحج إلى العالم"، بالحاضرين والمشاركين في الندوة.

وأشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس بندوة الحج الكبرى، والتي كان عنوانها "الحج ما بعد الجائحة ...نسك وعناية " للعام 1443هـ، وبمشاركة العلماء وأصحاب الفضيلة، ونخبة من المفكرين والمثقفين من مختلف الدول الإسلامية في أعمال دورتها الــ (46).

وشهدت الجلسة الافتتاحية مشاركة الدكتور "السديس"، ومحمد الخلايلة وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني، ومفتي عبدالشكور وزير الشؤون الدينية والوئام بين الأديان الباكستاني، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف بجمهورية الجزائر يوسف بن مهدي.