شكرا لقرائتكم خبر عن «السديس» يفتتح «باب الملك عبدالعزيز» لتسهيل حركة الحجاج بالحرم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتح الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس باب (الملك عبد العزيز) – رحمه الله – في المسجد الحرام بحضور عدد من القيادات ومنسوبي الرئاسة.

وأشاد بجهود المملكة المباركة في عمارة الحرمين الشريفين منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله, ومن بعده أبناءه البررة، وصولا إلى العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهد الأمين الأمير محمد بن سلمان- أيدهم الله- في عمارة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

وأشار بأنه بالتزامن مع بدء موسم حج هذا العام 1443هـ والذي يأتي مع رفع الإجراءات الوقاية في المملكة العربية السعودية، ووصول أعداد الحجاج إلى مليون حاج يسهم باب الملك عبد العزيز رحمه الله في تسير وإدارة الحشود وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية في البيت العتيق، ويضمن أمان وسلامة تنقل ضيوف الرحمن بكل يسر وسهولة.