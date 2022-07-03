شكرا لقرائتكم خبر عن خاص لـ«اليوم».. وزراء الشؤون الإسلامية يثمّنون جهود المملكة في استقبال الحجاج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ثمّن وزيري الشؤون الإسلامية في المملكة الأردنية وفي جمهورية السودان خلال حديثهم لـ "اليوم" التميز في هذا العام لترتيبات الحج، موضحين أنها تحدث لأول مرة خاصة فيما يتعلق بالسكن والمعابر الحدودية والتنقلات الموصلة إلى بيت الله الحرام، حيث اتصفت بالسهولة وحفاوة الاستقبال والكثير من المظاهر.

وأضاف: "لمسنا تطورا فيها خاصة في تقنيات الحج، شاكرين خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على إتمام كافة الخدمات على افضل ما يرام ليتفرغ الحاج للعبادة والنسك بأمن وسلام وطمأنينة".

جاء ذلك قبيل افتتاح ندوة الحج الكبرى الـ46 والذي يدشنها وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة في مكة المكرمة، بعنوان "الحج ما بعد الجائحة.. نسك وعناية"، بحضور عدد من المتحدثين وبمشارك نخبة من العلماء والفقهاء والمفكرين، من داخل المملكة ومن الدول العربية والإسلامية.

وقال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالمملكة الأردنية الهاشمية الدكتور محمد الخلايلة، إن الندوة هي ملتقى علمي لكافة علماء المسلمين للتباحث مع نوازل الحج وأحكامه ومسائله مع التطور الكبير، الذي حدث في المشاعر، مبيناً أن رسائل السلام دائما ما تخرج من هذا البلد الطاهر إلى العالم أجمع وتتجدد كل عام.

وبين "الخلايله" أن تطور المملكة العربية السعودية في وزارة الحج والتوعية الدائمة للحجاج بمجهود يشكر في تيسير لغات التوعية، مؤكدا أنه بعد انقطاع عامين في موسم الحج، حافظت المملكة رغم الظروف والتحديات الصحية العظيمة على شعيرة الحج.

وأكد أن هذا العام شهد تميزا حدث لأول مرة فيما يتعلق بالسكن والمعابر الحدودية والتنقلات الموصلة إلى بيت الله الحرام اتصفت بالسهولة وحفاوة الاستقبال، والكثير من المظاهر التي لمسنا تطورا فيها خاصة في تقنيات الحج.

فيما أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف بجمهورية السودان، الدكتور عبد العاطي أحمد عبّاس أنه يوما بعد يوم يتعاظم دور المملكة في خدمة الحرمين وقاصديهما والذي يلمسها كل حاج، معربا عن سعادته لما رآه على وجه حجاج السودان من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

وأشار إلى اكتمال وصول كافة حجاج السودان والذي وصل عددهم إلى ١٤١٤٤ حاج قدموا عن طريق البحر والجو والآن يتم تجهيزهم في مراحل التفويج، شاكرا حكومة خادم الحرمين الشريفين في خدمة ضيوف الرحمن الذي أتم كافة الخدمات على افضل ما يرام ليتفرغ الحاج للعبادة والنسك بأمن وسلام وطمأنينة والذي يحقق أتم الرضا للحاج واصفا موسم حج هذا العام بالتميز لما وجده الحجاج من راحة واطمئنان.