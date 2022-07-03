شكرا لقرائتكم خبر عن لا يجوز تعديها دون إحرام.. المواقيت المكانية للحج والعمرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتحتم على الحاج أو المعتمر معرفة المواقيت المكانية للحج والعمرة، والتي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، في 5 مواقع مختلفة باتجاه مكة المكرمة، ولا يجوز للحاج تعديها دون إحرام، أما المواقيت الزمانية فتتمثل في الشهور المحددة لتكون زمنًا للحج وهي: شوال، وذي القعدة، وذي الحجة.

وقد أوضح سماحة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء؛ المواقيت المكانية للحج والعمرة.

الميقات الأول

الميقات الثاني

الميقات الثالث

الميقات الرابع

الميقات الخامس

ذو الحليفة: ميقات أهل المدينة المنورة، ومن مرّ بها من غير أهلها، ويبعد عنها قرابة 18 كم، وعن مكة المكرمة قرابة 420 كم.الجحفة: ميقات أهل الشام، ومن جاء من قِبلها من مصر والمغرب ومن ورائهم، ويبعد عن مكة المكرمة قرابة 186 كم.قرن المنازل (السيل الكبير): ميقات أهل نجد ومن مرّ بها من غير أهلها، ويبعد عن مكة المكرمة قرابة 74 كم تقريبًا.يلملم: ميقات أهل اليمن وتهامة ومن مرّ بها من غير أهلها، وسمي بهذا الاسم نسبة لجبل يلملم الذي يبعد عن مكة المكرمة قرابة 130 كم.ذات عرق: ميقات أهل العراق، وسائر أهل المشرق، ويبعد عن مكة المكرمة قرابة 110 كم.

وذكرت وزارة الحج والعمرة، أنه "يتم الإحرام في هذه المواقيت عند السفر برًا، أما في حال السفر جوًا فلا يمكن المرور على مواقيت الإحرام، وعندها يمكن لبس الإحرام قبل ركوب الطائرة أو في الطائرة والتلبية عند محاذاة الميقات جوًا، ويتم التنويه عند بلوغ الميقات من خلال الناقل الجوي، ويمكن التأكد من الناقل الجوي أثناء الحجز لأداء الحج".