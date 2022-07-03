شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس على المشاعر المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن بن سالم غلام حالة الطقس المتوقعة على المشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام، والتي تشير إلى طقس حار تتراوح درجات الحرارة العظمى فيه ما بين (42 – 44) °م مع نشاط في الرياح السطحية خلال النهار قد تثير الأتربة خاصة على المناطق المفتوحة والطرق السريعة تصل سرعتها إلى 35كلم في الساعة وستكون اتجاه الرياح بشكل عام شمالية غربية إلى غربية، ولا يستبعد أن تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات منطقة مكة المكرمة الجنوبية في الفترة من (9 إلى 13) ذو الحجة، قد تؤثر على المشاعر المقدسة برياح نشطة مثيرة للأتربة.

وأضاف "غلام" خلال المؤتمر الصحفي لإعلان حالة الطقس على المشاعر المقدسة يوم أمس بمشعر منى، حرص المركز الوطني للأرصاد، في ظل التوجيهات الكريمة من قبل الدولة على توفير كافة الاحتياجات والقدرات التي تسهم في خدمة حجاج بيت الله وتسهل لهم أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة على الاستعداد المبكر لموسم حج هذا العام من خلال منظومة متكاملة من التقنيات والقدرات البشرية والفنية ورفع الجاهزية بما يضمن تحقيق أعلى درجات النجاح في أعمال المركز بموسم حج هذا العام.