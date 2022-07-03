محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات
أعلنت الشرطة الدنماركية، اليوم الأحد، أن أحد المراكز في كوبنهاغن، شهد عملية إطلاق نار كثيف، حسبما أفادت العربية في خبر عاجل.
وأكدت الشرطة الدنماركية اعتقال شخص على علاقة بحادث إطلاق نار في مركز تسوق بكوبنهاغن، فيما لم يصدر حتى الآن تفاصيل عن الخسائر البشرية أو المادية، التي شهدها المكان.
كانت هذه تفاصيل خبر الدنمارك: سقوط ضحايا في إطلاق نار بمركز تسوق في كوبنهاغن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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