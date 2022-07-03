الدنمارك: سقوط ضحايا في إطلاق نار بمركز تسوق في كوبنهاغن

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات

أعلنت الشرطة الدنماركية، اليوم الأحد، أن أحد المراكز في كوبنهاغن، شهد عملية إطلاق نار كثيف، حسبما أفادت العربية في خبر عاجل.

وأكدت الشرطة الدنماركية اعتقال شخص على علاقة بحادث إطلاق نار في مركز تسوق بكوبنهاغن، فيما لم يصدر حتى الآن تفاصيل عن الخسائر البشرية أو المادية، التي شهدها المكان.