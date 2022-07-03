ضمك والشباب يتصدران دوري البلياردو والسنوكر في ختام الجولة الثالثة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

تَصَدَّرَ فريقُ ضمك الترتيبَ العام في ختام منافسات الجولة الثالثة من دوري الأندية للبلياردو للكبار التي أُقيمت في مدينة أبها خلال المدة من 1 إلى 3 يوليو الجاري، بعد أن تصدر ترتيب الفرق الـ 31 المشاركة في البطولة.

وحصدَ لاعبو ضمك 120 نقطةً في الصدارة، يليهم لاعبو مضر في المركز الثاني بـ 90 نقطةً، فيما حلَّ الفتح بالمركز الثالث بـ 70 نقطةً، وفريق وج في المركز الرابع بـ 60 نقطةً.

من جانب آخر، تَصَدَّرَ فريق الشباب الترتيبَ العام في ختام منافسات الجولة الثالثة من دوري الأندية للسنوكر للكبار بعد أن جاء في المركز الأول في الترتيب العام للفرق الـ 11 المشاركة،إذْ حصدَ لاعبوه 120 نقطةً، وجاء الاتفاق في المركز الثاني بـ 90 نقطةً، فيما جاء الأهلي بالمركز الثالث بـ 70 نقطةً، والاتحاد في المركز الرابع بـ 60 نقطةً.

وكَرَّمَ رئيسُ الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري اللاعبين المتميزين، مباركاً لهم وللأندية نجاحَ الجولة الثالثة من البطولة، راجيًا التوفيقَ لجميع الأندية في الجولة الرابعة والأخيرة التي سَتُقَامُ في مدينة الرياض شهر سبتمبر المقبل، حيث سَيَتَحَدَّدَ خلالها بطلُ الدوري في البلياردو وبطلُ الدوري في السنوكر.