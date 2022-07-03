الأمير عبدالعزيز الفيصل يعتمد رؤوساء مجالسِ إدارات 9 اتحادات ولجنة رياضية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

اعتمدَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيسُ اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية اليوم، أسماء رؤوساء 9 اتحادات ولجان رياضية، بهدف رفع مستوى الأداء الرياضي، وتنظيم الرياضات بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

وتَضَمَّنَتِ القراراتُ تعيينَ أحمد بن شاهر الطباع رئيساً للاتحاد السعودي للرياضات الثلجية، وأحمد بن محمد الطويان رئيساً للاتحاد السعودي للملاكمة والركل، وخالد بن منَّاع بن خليل القطان رئيساً للاتحاد السعودي للرياضات الذهنية، وسعود بن منصور بن عقيل الشمري رئيساً للاتحاد السعودي للكرة الحديدية، ووائل بن محمد السرحان رئيساً للاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد والروبوت، وسليمان بن محمد الجاسر رئيساً للاتحاد السعودي للجمباز، وأضوى بنت سعود الدخيل رئيساً للاتحاد السعودي لكرة التيك، وجبر بن محمد الشايقي رئيساً للاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، والجوهرة بنت يعقوب فلاتة رئيساً للجنة السعودية لكرة الركلة (سيباك تاكرو).