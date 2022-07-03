مستشفى الملك فيصل التخصصي توفر وظائف شاغرة .. التفاصيل ورابط التقديم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر موقعه الرسمي عن توفر وظائف شاغرة (للجنسين) لحملة الكفاءة المتوسطة فأعلي، للعمل في مدينة الرياض وفق المسميات الوظيفية التالية:
الوصف الوظيفي
يقوم بمجموعة متنوعة من عمليات التنظيف للحفاظ على المناطق المخصصة في بيئة نظيفة ومنظمة وجذابة .
وصف مختصر
ينظف المنطقة المخصصة وفقًا للإجراءات المحددة.
ينظف الانسكابات باستخدام معدات الوقاية الشخصية المناسبة والاحتياطات المطهرة لكل IPP.
ينظف ويشكل الأسرة بالطريقة المقررة عند التفريغ.
يضمن استخدام المواد والمواد الاستهلاكية والآلات من غرفة تخزين التدبير المنزلي بشكل صحيح واقتصادي.
يقوم بالإبلاغ عن أي أعطال ميكانيكية أو اختلافات في الصيانة أو ظروف غير آمنة في المنطقة المخصصة له / لها إلى المشرف.
ينقل أثاث غرفة المريض إلي من منطقة التخزين حسب تعليمات المشرف.
يوضح كيفية تطبيق وإزالة معدات الحماية الشخصية (PPE) المستخدمة في أنواع مختلفة من احتياطات العزل.
يتحول ويوضح متى يجب استخدام عوامل فرك اليد التي تحتوي على الكحول (ABHR) وكيفية استخدامها.
يحدد نظافة مناطق “اللمس العالي” ويمكن إثباته بوسائل موضوعية (مثل استخدام ATP) أجهزة المراقبة.
يشرح ويوضح كيفية استخدام الماء والصابون وكيفية التقديم.
يُظهر ويوضح كيفية استخدام جهاز التنفس الصناعي الشخصي N95 وكيفية إجراء فحص الملاءمة.
المؤهلات والخبرة
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التعليم في المدرسة المتوسطة طلوب .
مطلوب لغتين العربية / الإنجليزية بطلاقة .
لا تتطلب خبرة .
رابط التقديم
طريقة التقديم في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي عبر الرابط التالي (اضغط هنا)..
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