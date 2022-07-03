محمد بن مسعود - الدمام - مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع الدفعة الثانية من التمور بمحافظة المهرة للعام 2022م

الغيضة -خاص

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يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في مشروعه بتوزيع مساعدات التمور للعام 2022م بمحافظة المهرة، في الدفعة الثانية عبر الشريك المنفذ شبكة النماء اليمنية للمنظمات الأهلية.

وتبلغ حصة محافظة المهرة من المشروع (168) طناً بما يعادل 20 ألف كرتون يتم توزيعها على الأسر المستهدفة من النازحين والمحتاجين ، من إجمالي (5000) آلاف طناً موزعة على 13 محافظة يمنية، تستفيد منه أكثر من 600 ألف أسرة.

وقدم المستفيدين شكرهم لمركز الملك سلمان للإغاثة و الأعمال الإنسانية و ما يقدمه من دعم اغاثي متواصل لأبناء محافظة المهرة في مختلف المجالات الخدمية و الإغاثية.

يذكر أن الدفعة الأولى تم توزيعها في 30مايو 2022 في مديرية المسيلة وكان نصيبها ثلاثة الف كرتون ضمن الدفعة الأولى، فيما الدفعة الثانية يتم توزيع 3000 كرتون من التمور لمناطق أخرى من المهرة.