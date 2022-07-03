شكرا لقرائتكم خبر عن يزيد البكر يجري عملية الرباط الصليبي بنجاح والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - خضع اليوم يزيد البكر لاعب فريق التعاون إلى جراحه الرباط الصليبي بإحدى مستشفيات الدوحة بدولة قطر.

وقد أعلن نادي التعاون منذ قليل عن نجاح العملية الجراحيه التي أجراها اللاعب اليوم تحت إشراف الطبيب بوبا.

متى تعرض يزيد البكر للإصابة؟

فقد تعرض البكر إلى الإصابة أثناء خوض تدريبات الفريق في شهر يونيو الماضي وتم تشخيص الإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للقدم اليمنى مما حرم اللاعب من المشاركة في أخر مبارتين في الدوري السعودي.

من هو يزيد البكر؟

ولد في الحادي عشر من شهر نوفمبر عام 1995 في المملكة العربية السعودية يلعب في مركز الظهير الأيمن بدأ مسيرته الكروية في صفوف نادي الزلفي وظل متواجد مع الفريق حتى عام 2017 أنتقل إلى صفوف فريق الفيصلي ثم إلى النادي الأهلي حتى تم أنتقاله إلى التعاون في الموسم الماضي.

وشارك البكر مع نادي التعاون في الموسم المنقضي ب 19 مباراة ولم ينجح في إحراز أهداف.

ما حققه فريق التعاون في الدوري السعودي خلال الموسم المنقضي

نجح فريق التعاون من إنهاء منافسات كأس محمد بن سلمان للمحترفين وهو يحتل المركز الثاني عشر بعد أن جمع 34 نقطة.