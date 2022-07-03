شكرا لقرائتكم خبر عن 6 نصائح لسلامة دوائك أثناء تأدية مناسك الحج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نصحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، ضيوف الرحمن بضرورة اتباع إرشادات حفظ الأدوية أثناء تأدية مناسك الحج يضمن سلامتها.

وأوصت بعدم تعريض الدواء لأشعة الشمس بشكل مباشر، واستخدام الماء في تناول الأقراص والحبوب، وعدم ترك العلاج إلا بعد استكمال البرنامج العلاجي حسب وصفة الطبيب.

وأوضحت: "عند نسيان الجرعة، خذها في أقرب وقت ممكن، ولكن عند اقتراب الجرعة الأخرى تناول جرعة واحدة فقط، واحفظ الدواء في عبوته الأصلية، ولا تتناول دواء لحاج آخر ولو تشابهت الأعراض".

وأكدت على ضرورة حفظ الأدوية خاصة في الجو الحار الذي تتم فيه تأدية المشاعر، وخصوصًا بعض الأدوية مثل الأنسولين، على أن يكون الحفظ في ثلاجات أو حافظات خاصة. — هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA)

وناشدت بضرورة عدم شراء الأغذية من الأماكن المجهولة وغير الموثوقة، والتأكد من إحكام غلق أواني الاطعمة بعد تناول الطعام، وعدم استهلاك الأغذية المكشوفة ومجهولة المصدر أو شراء أطعمة من الباعة المتجولية، وسوء التخزين وتركل الطعام مكشوف.