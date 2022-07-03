وزير المالية والاقتصاد الوطني: مواصلة تعزيز مسارات التعاون المالي والاقتصادي بين البحرين والمملكة المتحدة

محمد بن مسعود - الدمام - أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني على عمق العلاقات التاريخية الوطيدة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة، وما تستند إليه من مرتكزاتٍ راسخة عززت التعاون والشراكة الاقتصادية بين البلدين الصديقين، مشيراً إلى أهمية مواصلة تعزيز هذه الشراكة بما يسهم في خلق المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تعود بالنماء على البلدين والشعبين الصديقين.

جاء ذلك لدى لقاء معاليه اليوم معالي السيدة أماندا ميلنج، وزيرة الدولة لشؤون آسيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية والتنمية والكومنولث بالمملكة المتحدة، بمناسبة زيارتها لمملكة البحرين، حيث رحب معاليه بمعالي السيدة أماندا ميلينج، منوهاً بما تحظى به العلاقات الثنائية بين البلدين من حرصٍ واهتمام متبادل لتعزيزها على كافة الأصعدة وبخاصة على الصعيدين المالي والاقتصادي، مشيراً إلى أهمية مواصلة البناء على ما تحقق من تعاونٍ مثمر، والدفع بمسار العلاقات الثنائية نحو آفاقٍ أرحب بما يحقق التطلعات والأهداف المرجوة.

كما جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث آخر التطورات والمستجدات على صعيد الاقتصاد العالمي.