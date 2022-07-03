صانعة الصفقات.. من هي نائبة الأمين العام لمجلس الوزراء الجديدة؟

محمد بن مسعود - الدمام - أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، عددًا من الأوامر الملكية، بينها تعيين الشيهانة بنت صالح بن عبدالله العزاز، نائبًا للأمين العام لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.

فمن هي الشيهانة؟

وصفتها مجلة «فاينانس مونثلي» بأنها صانعة الصفقات، أما مجلة إنترناشونال فايننشال «IFLR» فوهبتها عام 2019 جائزة «الشخصية النسائية القانونية».

وبحسب قناة العربية، فإن مسيرة الشيهانة شهدت مناصب مهمة توازي كفاءتها، بعد حصولها عام 2008 على بكالوريوس قانون من جامعة «درهام» بالمملكة المتحدة.

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وتعد الشيهانة من الكفاءات السعودية المهمة ولفتت الأنظار قبل عام من الآن، حينما كانت المرأة الوحيدة الحاضرة في الاجتماع الذي أعلن من خلاله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إطلاق استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة.

وتقلدت الشيهانة عدة مناصب مثل المستشار القانوني العام، والأمين العام لمجلس الإدارة في صندوق الاستثمارات العامة في عام 2018، كما شغلت منصبًا بشركة بيكر آند مكنزي، وكذلك كانت مستشارة قانونية في شركة فينسون أند إل كينز.

وحصلت الشيهانة على رخصة المحاماة السعودية، إضافة لرخصة محاماة من المحكمة العليا بنيويورك، لتبدأ مسيرة من العطاء، دعمت خلالها المؤهلين لاسيما المحاميات السعوديات، حيث شاركت في التحفيز والتشجيع والتنمية لتهيئة الشباب في هذا المجال.

وتعتبر الشيهانة الابنة الكبرى للمصور الفوتوغرافي الشهير صالح العزاز، وهي من مواليد عام 1986 وترعرعت في مدينة الرياض.

وتمتلك الشيهانة التي صدر أمر ملكي بتعيينها نائبة الأمين العام لمجلس الوزراء السعودي، خبرة عريضة، وتعد إحدى القدرات السعودية الجديرة بتولي المناصب القيادية.