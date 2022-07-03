اخبار دوليه – السعودية.. من هي الشيهانة العزاز نائب أمين مجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة؟

محمد بن مسعود - الدمام - صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم (الأحد) بتعيين الشيهانة بنت صالح بن عبدالله العزاز نائباً للأمين العام لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.

وولدت الشيهانة في الرياض، ودرست القانون في جامعة «دورهام» في المملكة المتحدة، وحصلت على شهادة البكالورويس في الحقوق بمرتبة الشرف عام 2008.

وتلقت الشيهانة التدريب العملي على المحاماة في كل من: دبي والكويت، جامعة نوتردام، جامعة بوكوني في إيطاليا، المعهد الدولي للتطوير الإداري التابع لكلية الأعمال في لوزان بسويسرا، معهد إنسياد للدراسات العليا.

وعملت الشيهانة في إدارة الأعمال في فونتينبلو بفرنسا، المكتب الذي عملت فيه بنيويورك حصلت منه على خبرة عالية جدا، حيث قدمت استشارات قانونية في مجالات مختلفة منها: الرعاية الصحية، والطيران، والدفاع، والأوراق المالية، والاتصالات.

كما أن جامعة هارفرد في بوسطن قامت باستضافة الشيهانة لتُلقي فيها محاضرات، وتم استضافتها أيضاً من قِبل مجلس الشؤون العالمية في كلية القانون في جامعة ويسترن نيو إنغلاند الأمريكية.

وتعد الشيهانة من أوائل المحاميات السعوديات التي تُجاز من مجلس نيويورك، وبعد عودتها إلى السعودية عملت في شركة معروفة بالمحاماة في العاصمة الرياض، وبعد ذلك عملت الشيهانة على تطوير مستقبلها المهني فتمكنت بجدها وإتقانها لعملها من الوصول لمنصب مديرة العقود في صندوق الاستثمارات العامة في الرياض.

خلال مسيرتها تمكنت من شغل مناصب متعددة والحصول على جوائز وألقاب عديدة منها: استطاعت شغل منصب مساعدة بشركة بيكر آند ميكنزي، والتي يقع مقرها في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال الفترة الواقعة ما بين العامين 2008 إلى 2012، وشغلت منصب مساعدة أولى في شركة فينسون آند ال كينز، وذلك في الفترة الواقعة ما بين العامين 2012 إلى 2016، وشغلت منصب مستشارة قانونية في شركة فينسون آند ال كينز، والواقع مقرها في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في العام 2017. وشغلت الشيهانة منصب المستشارة القانونية والأمينة العامة لمجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة منذ العام 2018، وتمكنت أيضاً بتميزها وتفوقها في العمل من شغل منصب عضو اللجنة الإدارية التنفيذية للصندوق نفسه.

وفي بداية انضمام الشيهانة إلى صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، شغلت منصب مديرة الصفقات التجارية بإدارة الشؤون القانونية وذلك في العام 2017.

وشاركت الشيهانة في العديد من الندوات والمؤتمرات الهادفة إلى دعم الشباب ومن هذه المؤتمرات: المؤتمر الألماني الشرق أوسطي الأول للمهنيين الشباب في العاصمة برلين، حيث قامت بإلقاء الكلمة الرئيسية فيه، والمؤتمر السنوي للشؤون الدولية بجامعة كولورادو.

وتمكنت من الحصول على لقب «صانعة الصفقات»، وذلك من قبل مجلة فاينانس موينثلي في المملكة المتحدة، وذلك في العام 2016.

كما تمكنت من الحصول على جائزة القانونية من قبل مجلة إنترناشيونال فاينانشيال لو ريفيو، وجائزة الشخصية النسائية، وذلك في العام 2019. وتم اختيار الشيهانة العزاز ضمن قائمة أقوى 100 سيدة أعمال من قبل مجلة فوربس الشرق الأوسط، وذلك في العام 2020. وحصلت على جائزة نساء في القانون التجاري، وهذه الجائزة يُكرم بها أفضل المستشارين القانونيين وأفضل المحامين بالمؤسسات المالية والشركات تقديراً لتميزهم في حل المشكلات، وتقديراً لجهودهم المبذولة أيضاً، ولتميزهم في عقد وإبرام الصفقات المربحة.