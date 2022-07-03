محمد بن مسعود - الدمام - شبوة..الجهة المنفذة تتسلّم مشروع خط عتق العبر

جرى تسليم مشروع صيانة وإعادة تأهيل طريق العبر-عتق للمؤسسة العامة للطرق والجسور فرع شبوة من قبل لجنة صندوق صيانة الطرق المركز الرئيسي عدن. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً : وقامت اللجنة بالنزول الى مشروع العبر عتق لتسليم موقع المشروع للمؤسسة العامة للطرق والجسور كجهة منفذة لصيانة وتأهيل الطريق الدولي. وجاء ذلك بحضور ممثلين من صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن والمؤسسة العامة للطرق والجسور ومكتب الاشغال العامة والطرق بالمحافظة. وخلال التسليم قال المهندس عوض ديمان مدير فرع المؤسسة العامة للطرق والجسور بشبوة بأنه سوف يتم البدء بالمشروع بعد إجازة عيد الأضحى المبارك. وشكر ديمان جهود معالي وزير الأشغال العامة والطرق المهندس مانع بن يمين ورئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن المهندس معين محمد الماس لجهودهم المخلصة. ويأتي هذا بالتزامن مع أعمال يمولها صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن في المحافظة. صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.

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