مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 3.000 كرتون تمر في مديرية زنجبار بمحافظة أبين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 3.000 كرتون تمر في مديرية زنجبار بمحافظة أبين، استفاد منها 21.000 فرد. يأتي ذلك ضمن جهود المملكة ممثلة بالمركز لدعم الأمن الغذائي اليمني وتلبية الاحتياجات الأساسية للمحتاجين هناك. أخبار قد تهمك

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