“الخارجية” تعلن عن رقم موحد لخدمة المواطنين في الخارج

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس أعلنت وزارة الخارجية، عن الرقم الموحد (920011114)، وذلك لتقديم كافة الخدمات للمواطنين في الخارج، والمستفيدين من كافة خدمات الوزارة الرقمية. ويأتي الرقم الموحد، استكمالاً لجهود وزارة الخارجية في تعزيز كفاءة الخدمات الرقمية، وتسهيل الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستفيدين في داخل وخارج المملكة العربية السعودية. أخبار قد تهمك

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