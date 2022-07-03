وزير التجارة يقف على جاهزية الأسواق ومراكز التموين وخدمات الطرق في مكة المكرمة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
وقف معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي اليوم في العاصمة المقدسة ، على الأسواق المركزية ومراكز التموين والخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج هذا العام.
وتفقد القصبي أسواق الجملة للخضار والفاكهة، ومراكز بيع اللحوم والأسماك، ومراكز التموين والمخابز المركزية الكبرى للوقوف على الجاهزية الكاملة الوفرة العالية -ولله الحمد- من كافة السلع والمنتجات لتلبية جميع احتياجات ضيوف الرحمن.
وشملت الزيارة مراكز الخدمات البترولية على الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة للتحقق من قيامها بكافة مرافقها من تقديم أعلى درجات الخدمة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام.
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