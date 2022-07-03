شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الكاف يقرر تأجيل بطولة كأس الأمم الأفريقية والسبب مثير والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - إستقر المكتب التنفيذي بالاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف على تأجيل النسخة القادمة من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي كان مقررًا لها في يونيو المقبل بكوت ديفوار.

الكاف يعلن تأجيل كأس أمم إفريقيا

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن بطولة الأمم الأفريقية القادمة كان مقررًا لها في شهر يونيو من العام المقبل 2023 في كوت ديفوار قبل أن يتم تأجيلها لشهر يناير من العام 2024.

وفي المؤتمر الصحفي الذي تم عقده خلال الساعات الماضية قال باتريس موتسيبي رئيس الكاف أنه تم الاستقرار على تأجيل النسخة المقبلة من كأس الأمم الأفريقية لتقام في شهر يناير 2024 بدلًا من شهر يونيو 2023.

وأضاف موتسيبي أن التأجيل بسبب هطول الأمطار في فصل الصيف على دولة كوت ديفوار بكثرة وهو ما سيعيق إتمام البطولة بشكل طبيعي وسيؤدي إلى الكثير من المشكلات فيما يخص تنقل الجماهير واللاعبين والصحفيين والإعلاميين وكافة العناصر العاملة بالمنظومة.

واختتم موتسيبي أن الأمطار الخاصة بفصل الصيف تسبب الكثير من الأضرار في كوت ديفوار لذلك كان من الأفضل أن يتم تأجيلها لشهر يناير للحفاظ على حياة الجميع وحتى تخرج البطولة بالشكل الجمالي المطلوب.".

يُذكر أن النسخة الأخيرة من البطولة قد أقيمت في الكاميرون شهر يناير الماضي ونجح المنتخب السنغالي في الحصول عليها للمرة الأولى في تاريخه بالفوز على المنتخب العربي المصري بركلات الجزاء الترجيحية بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي دون أهداف.