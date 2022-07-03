شكرا لقرائتكم خبر عن من هو بيدرو ايمانويل مدرب الخليج الجديد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن نادي الخليج السعودي الصاعد حديثًا إلى دوري محمد بن سلمان للمحترفين عن التعاقد مع البرتغالي بيدرو إيمانويل لتولي القيادة الفنية للفريق في الموسم المقبل.

ما هي المسيرة التدريبة للبرتغالي بيدرو؟

هي ليست المرة الأولى لتولي بيدرو صاحب ال 47 عام قيادة فنية لفريق سعودي فهو يعلم الكثير عن الدوري السعودي بعد أن قاد فريق التعاون ومن بعده فريق النصر

كما إنه خاض تجربة تدريبية أخرى في الخليج مع نادي العين الإماراتي وقاد العديد من الفرق الأوروبية وكانت بداية مسيرته التدريبية في عام 2010 كمساعد لتديب فريق بورتو ثم في عام 2011 تولى أول قياده فنية من خلال فريق أكاديميكا كويمبرا وتوالى في قيادة بعض الفرق الأوروبية منها ألميريا الإسباني واشتوريل برايا البرتغالي وأبولون ليماسول وأوروكا

ما حققه نادي الخليج في الموسم المنقضي

نجح نادي الخليج الذي كان يشارك في دوري يلو أن يتمكن من الصعود إلى كأس محمد بن سلمان للمحترفين بعد أن تصدر جدول ترتيب اليلو لإندية الدرجة الأولى ونجح في جمع 66 نقطة بالتساوي مع العدالة.