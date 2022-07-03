شكرا لقرائتكم خبر عن الفيحاء يواصل تدعيم الصفوف ويحصل على توقيع الدينامو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تعاقد مجلس إدارة نادي الفيحاء برئاسة عبد الله أبانمي مع ثاني صفقات الفريق من أجل الاستعداد للموسم الجديد.

وقد أعلن النادي عن أبرام تعاقد مع سعود زيدان بعقد يمتد لمدة 3 مواسم قادم من فريق الحزم الذي لعب في صفوفه الموسم المنقضي.

من هو سعود زيدان

سعود صاحب ال 22 عام ولد في السادس من نوفمبر عام 1999 يلعب في مركز خط الوسط وكانت بدايته في لعب كرة القدم عبر بوابه نادي النصر وتدرج في الفئات العمرية ثم إرتدى قميص نادي الجبلين قبل أن ينتقل إلى فريق أبها، وشارك زيدان في 15 مباراة مع فريق الحزم ولم ينجح في إحراز أهداف.

تعرف على صفقة الفيحاء الأولى

ويعد التعاقد مع سعود هو التعاقد الثاني في صفوف الفريق هذا الموسم فقد إبرم الفيحاء صفقة أولى بالتعاقد مع فيصل مسرحي الذي كان يلعب في صفوف نادي القادسية.

موقف الفيحاء في الدوري السعودي بالموسم المنقضي

فقد نجح نادي الفيحاء من إنهاء منافسات الدوري السعودي وهو يحتل المركز العاشر بعد أن تمكن من جمع 35 نقطة.