شكرا لقرائتكم خبر عن ضمك يستقر على مكان وموعد معسكره للموسم الجديد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن نادي ضمك السعودي عن الموعد الذي سينطلق فيه معسكر الإعداد للفريق الأول لكرة القدم من أجل الاستعداد للموسم الجديد

أين يقام المعسكر وموعد الأنطلاق؟

وقع الأختيار على إقامه المعسكر في دولة سلوفينيا ومن المقرر أن ينطلق يوم الخميس الموافق 21 من يوليو الجاري.

التجارب الودية التي سيخوضها الفريق

قرر المدير الفني لنادي ضمك أن يخوض أربع مباريات ودية خلال معسكر الفريق وتم تحديد طرف المباراة في مباراتين وهي مواجهة الوحدة الإماراتي يوم الثاني من أغسطس القادم ومواجهه النصر الإماراتي يوم السادس من أغسطس وتقام مباراتين يوم 26 من يوليو ويوم التاسع من شهر أغسطس ولكن لم يتم تحديد طرف المباراة.

موعد إنتهاء المعسكر الخارجي

ومن المقرر أن ينتهي المعسكر في يوم العاشر من أغسطس القادم والعودة إلى السعودية لإقامة تديب على فترتين في ملعب النادي

موقف ضمك في الدوري السعودي في الموسم المنقضي

قد نجح فريق ضمك من إنتهاء الموسم المنقضي من الدوري السعودي في المركز الخامس بعد أن نجح في جمع 44 نقطة.