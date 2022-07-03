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صور.. وفرة عالية من السلع والمنتجات لتلبية احتياجات الحجاج بمكة

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الدمام - شريف احمد - وقف وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي اليوم، في العاصمة المقدسة على الأسواق المركزية ومراكز التموين والخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج هذا العام.

وتفقد "القصبي" أسواق الجملة للخضار والفاكهة، ومراكز بيع اللحوم والأسماك، ومراكز التموين والمخابز المركزية الكبرى للوقوف على الجاهزية الكاملة والوفرة العالية من كافة السلع والمنتجات لتلبية جميع احتياجات ضيوف الرحمن.

وشملت الزيارة مراكز الخدمات البترولية على الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة، للتحقق من قيامها بكافة مرافقها من تقديم أعلى درجات الخدمة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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