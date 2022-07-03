شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: استمطار السحب لا تأثير له على المشاعر المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - منظومة متكاملة من القدرات البشرية والفنية

- رفع الجاهزية لتقديم خدمات أرصادية على مدار الساعة

- نسبة نجاح التوقعات تتجاوز 90%

أكد أيمن غلام، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد جاهزية منظومة متكاملة من القدرات البشرية والفنية، مع رفع الجاهزية لتقديم خدمات أرصادية على مدار الساعة.

وأشار خلال مؤتمر صحفي عن حالة الطقس المتوقعة على المشاعر المقدسة، إلى أن نسبة نجاح التوقعات تتجاوز 90%، لافتا إلى أن المركز يعمل على تقديم كافة المخرجات الأرصادية على مدار الساعة لجميع الجهات المستفيدة العسكرية والمدنية، والمساعدة في تحليل المعلومات والظواهر الجوية بوقت مبكر وتوفير الإرشادات المعنية.

وأوضح أن عمليات استمطار السحب مجدولة، ولا تأثير لها على المشاعر المقدسة في موسم الحج.