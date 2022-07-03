القبض على شخصين لسرقتهما كيابل كهربائية من مواقع تحت الإنشاء

محمد بن مسعود - الدمام - قبضت شرطة محافظة جدة على مواطنين لسرقتهما كيابل كهريائيـة مـن استراحات ومنازل تحت الإنشاء، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتها إلى النيابة العامة.

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