الشؤون الإسلامية تفعّل خدمة الرد الآلي لفتاوى واستفسارات الحجاج بـ 10 لغات عالمية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

فعّلت الأمانة العامة للتوعية الإسلامية بالحج والعمرة والزيارة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خدمة الرد الآلي عبر الهاتف المجاني 8002451000 للإجابة على الفتاوى والاستفسارات الخاصة بالحج على مدار الساعة وبـ 10 لغات عالمية، بمشاركة علماء ودعاة ومترجمين مختصين يعملون على مدار الساعة طيلة فترة الحج، في إطار الجهود التي تقدمها الوزارة لتوعية وتبصير الحجاج بأعمال الحج ضمن خطتها بالحج للعام الجاري.

وتأتي خدمة الرد الآلي ضمن الخدمات التوعوية والإرشادية التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية لحجاج بيت اللها لحرام، في بيان صفة الحج والعمرة وأنواع النسك وكل ما يتعلق باستفسارات الحجاج والمعتمرين وتقديمها بعشر لغات عالمية هي: “العربية، الانجليزية، الفرنسية، التركية، الهندية، الاوردو، الهوسا، الإندونيسية، البنغالية، الأمهرية.