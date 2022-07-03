اخبار الخليج – جامعة العلوم التطبيقية تنظم اليوم التجريبي الهندسي «كن مهندساً ليوم واحد» 

محمد بن مسعود - الدمام - تجربة فريدة عاشها طلبة المدارس الحكومية والخاصة لدى مشاركتهم في اليوم التجريبي الهندسي – كن مهندساً ليوم واحد – الذي أقامته جامعة العلوم التطبيقية يوم الخميس الموافق 30-6-2022، بحضور رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور غسان عواد، حيث خاض المشاركون وللمرة الأولى التجربة ليكونوا مهندسين من خلال العديد من الفعاليات والأنشطة التي نظمتها الجامعة لتوفير تجربة هندسية غنية للطلبة الراغبين باستكمال دراستهم الجامعية في الهندسة.

وتعتبر هذه الفعالية الفريدة نموذج حقيقي يحاكي حياة طلاب الهندسة، خاصة وأن الجامعة توفر لطلبتها بيئة تعليمية غنية بالتدريب العملي والمختبرات المتطورة، والأنشطة التي تصقل مواهبهم وتهيأهم لسوق العمل بعد التخرج، في الوقت الذي يحصل فيه طلبة كلية الهندسة بالجامعة على شهادة بريطانية من جامعة لندن ساوث بانك.

وشارك في فعالية اليوم التجريبي الهندسي – كن مهندساً ليوم واحد قرابة الخمسين طالب وطالبة من ما يقارب الخمسة عشر 15 مدرسة حكومية وخاصة وجامعة وجهة عمل، حيث تمكن المشاركون من زيارة مختلف مختبرات كلية الهندسة – مختبر الهندسة المدنية، واستوديو الهندسة المعمارية، ومختبر الفيزياء، ومختبر الكيمياء، واطلعوا على التجارب الهندسية التي تجريها الكلية في هذه المختبرات، كما شاركوا بعمل بعض التجارب بأنفسهم.

ويهدف اليوم التجريبي الهندسي إلى تزويد الطلاب بأساسيات المعرفة في المجالات العلمية والهندسية والاجتماعية، لتمكينهم من اختيار التخصص المناسب لهم في الدراسة الجامعية، خاصة وأن الجامعة تعاونت مع جامعة لندن ساوث بانك البريطانية لتقديم أربع برامج متميزة في كلية الهندسة تشمل البكالوريوس في الهندسة المدنية، والهندسة المعمارية، والهندسة الميكانيكية، والهندسة الكهربائية والإلكترونية.

من جانبه صرح الدكتور مروان عواد قائم بأعمال نائب عميد كلية الهندسة أن الجامعة حرصت على محاكاة الحياة الجامعية للطالب الهندسي للمشاركين من خلال مجموعة من الأنشطة والفعاليات التي تضمنتها الفعالية، والتي جعلت طلبة المدارس يعيشون تجربة غنية بالمعرفة العلمية والعملية عن برامج الهندسة التي تطرحها الجامعة بالتعاون مع واحدة من أعرق الجامعات البريطانية.

وأوضح الدكتور مروان عواد أن الجامعة أتاحت للطلبة للمشاركين الدخول في عالم الهندسة من خلال إشراكهم في التدريبات العملية داخل المختبرات، حيث شكلت الفكرة الفريدة لفعالية اليوم التجريبي الهندسي فرصة للطلبة للخوض في تجربة متميزة تعزز من مفهومهم للهندسة وتزيد شغفهم في هذا العالم الكبير، خاصة وأن الجامعة طرحت مؤخراً برامج جديدة في كلية الهندسة.

إلى ذلك اطلع المشاركون على مشاريع التخرج لطلبة كلية الهندسة كما التقوا بالخريجين وطلبة الكلية والأساتذة والمختصين من الكلية الذين أطلعوهم على أهم ما يميز برامج كلية الهندسة، وقدموا لهم معلومات مهمة عن الدراسة في الكلية.