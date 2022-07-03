محمد بن مسعود - الدمام - استقبل سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة، الكاتب الصحفي جمال بن محمد الياقوت عضو هيئة الصحفيين السعوديين عضو الإتحاد الدولي للصحفيين عضو الإتحاد العام للصحفيين العرب ، الذي قدم لسعادته نسخة من كتابه ( جمال الكلمة جمال ) والذي يحتوي على كلمات وصور مؤثرة وتوثيق صور مختلفة للمؤلف مع عدد من الملوك ورؤساء الدول وكبار الشخصيات.
وخلال اللقاء أشاد سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة بالجهود التي يبذلها الكاتب الصحفي جمال الياقوت في سبيل الارتقاء الإعلامي بمسار العلاقات الأخوية القائمة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة ، وإسهاماته في إثراء الساحة الأدبية.
ومن جهته أعرب الكاتب الصحفي جمال الياقوت عن شكره وتقديره لوزير شؤون الشباب والرياضة على دعمه وتشجيعه للجهود الإعلامية والصحفية.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – المؤيد يتسلم كتاب «جمال الكلمة جمال» ويشيد بالدور الإعلامي للكاتب الصحفي جمال الياقوت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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