اخبار الخليج – وزارة الخارجية تبحث التعاون مع المملكة العربية السعودية في الشؤون القنصلية

محمد بن مسعود - الدمام - استضافت وزارة الخارجية، اليوم، الاجتماع التنسيقي لمتابعة « تعزيز التواصل والتعاون بين الجهات القنصلية في وزارتي خارجية مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة»، في إطار المبادرات المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي البحرينـي، والمدرجة ضمن اختصاصات اللجنة الفرعية للتنسيق السياسي .

وفي بداية الاجتماع، رحب سعادة السفير خليل يعقوب الخياط، القائم بأعمال وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية والإدارية رئيس الجانب البحريني، بالوفد السعودي الشقيق برئاسة سعادة السفير تميم بن ماجد الدوسري، وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية، مشيدًا بعمق العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة والمتميزة بين البلدين الشقيقين.

وأكد الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون والتواصل في الشؤون القنصلية، وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يعود بالخير والمنفعة على المملكتين والشعبين الشقيقين، ويحقق المصالح المشتركة في مختلف المجالات، تنفيذًا لتوجيهات مجلس التنسيق السعودي البحريني.