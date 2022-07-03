اخبار الخليج – وزير الخارجية: روابط تاريخية راسخة وتكامل استراتيجي وثيق مع السعودية

محمد بن مسعود - الدمام - أشاد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، بالروابط التاريخية الراسخة والمتميزة بين مملكة البحرين وشقيقتها الكبرى المملكة العربية السعودية، وما تشهده من تقدم ونماء كأنموذج يحتذى به في الأخوة والتكامل الاستراتيجي في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المُعظم، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية، حفظهما الله ورعاهما.

وثمَّن سعادة وزير الخارجية التعاون البنَّاء بين وزارتي خارجية البلدين الشقيقين في تنفيذ المبادرات المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي البحريني برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، حفظهما الله، بما يعكس الحرص المشترك على توطيد أواصر التعاون والشراكة الأخوية الشاملة والمستدامة، لما فيه خير وصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

جاء ذلك لدى استقبال سعادة وزير الخارجية، اليوم بمقر الوزارة، سعادة السفير تميم بن ماجد الدوسري، وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية بالمملكة العربية السعودية، والوفد المرافق، بحضور سعادة السفير خليل يعقوب الخياط، القائم بأعمال وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية والإدارية، وسعادة السفير إبراهيم محمد المسلماني، رئيس قطاع الخدمات القنصلية بالوزارة، حيث أعرب سعادته عن تقديره لجهودهم في متابعة تنفيذ مبادرة «تعزيز التعاون والتواصل بين الجهات القنصلية»، ضمن المبادرات المنوطة باللجنة الفرعية للتنسيق السياسي، والمنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي البحريني.

من جانبه، أعرب سعادة وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية بالمملكة العربية السعودية عن شكره وتقديره لسعادة وزير الخارجية ومسؤولي الوزارة على تعاونهم واهتمامهم بالتنسيق وتبادل الخبرات وتسهيل الخدمات القنصلية بما يعود بالخير والمنفعة على مواطني البلدين الشقيقين، متمنيًا لمملكة البحرين دوام التقدم والرخاء والازدهار.