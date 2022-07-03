مؤشرَا بورصة البحرين يقفلان على ارتفاع

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,865.79 نقطة بارتفاع قدره 26.16 نقطة عن معدل الإقفال السابق. كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 668.53 نقطة بارتفاع قدره 0.77 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 936 ألفاً و973 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 311 ألفاً و207 دنانير بحرينية نُفِّذت من خلال 50 صفقة.