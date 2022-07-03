شكرا لقرائتكم خبر عن وسط غياب مصري.. قائمة حكام كأس العالم قطر 2022 كاملة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلنت لجنة الحكام بالفيفا عن قائمة الأسماء التي ستتواجد في كأس العالم فيفا قطر التي تقام في شهر نوفمبر من العام الجاري 2022.

عدد حكام كأس العالم

تم أختيار 36 حكمًا للساحة و69 مساعدًا للحكم و24 حكم فيديو ولأول مرة في بطولة كأس العالم يتم أختيار عنصر التحكيم النسائي في البطولة فقد وقع الأختيار على ثلاث حكام للساحة من السيدات وثلاث مساعدات للحكم.

ما هي أسماء وجنسيات عنصر التحكيم النسائي في البطولة:

وجاء أسماء الحكمات كالتالي الفرنسية ستيفاني فرابارت والرواندية ساليما موكاسانجا واليابانية يوشيمي ياماشيتا.

بينما وقع الأختيار على المساعدات وهم: البرازيلية نويزا باك والمكسيكية كارين دياز ميدينا والأميركية كاثرين نيسبيت.

قائمة حكام الساحة لكأس العالم

تم أختيار 6 حكام من آسيا وهم

عبد الرحمن الجاسم (قطر)

كريس بيث (أستراليا)

علي رضا فغاني (إيران)

ما نينغ (الصين)

محمد عبد الله حسن محمد (الإمارات العربية المتحدة)

يوشيمي ياماشيتا (اليابان)

وتم أختيار 6 حكام من إفريقيا وهم

باكاري غاساما (غامبيا)

مصطفى غربال (الجزائر)

فيكتور جوميز (جنوب إفريقيا)

ساليما موكاسانجا (رواندا)

ماجيتي نداي (السنغال)

جاني سيكازوي (زامبيا)

وتم أختيار 5 حكام من أمريكا الشمالية وهم

إيفان أركيس بارتون سيسنيروس (السلفادور)

اسماعيل الفتح (الولايات المتحدة)

ماريو إسكوبار (غواتيمالا)

سعيد مارتينيز (هندوراس)

سيزار أرتورو راموس (المكسيك)

وتم أختيار 7 حكام أمريكا الجنوبية وهم

رافائيل كلاوس (البرازيل)

أندريس ماتونتي (الأوروغواي)

كيفن أورتيغا (بيرو)

فرناندو راباليني (الأرجنتين)

ويلتون سامبايو (البرازيل)

فاكوندو تيلو (الأرجنتين)

خيسوس فالنزويلا (فنزويلا)

وتم اختيار حكم واحد فقط من أوقيانوسيا وهو ماثيو كونجر (نيوزيلندا)

وتم أختيار 11 حكم من أوروبا وهم

ستيفاني فرابارت (فرنسا)

إشتفان كوفاتش (رومانيا)

داني ماكيلي (هولندا)

شيمون مارتشينياك (بولندا)

أنتونيو ماتيو لاهوز (إسبانيا)

مايكل أوليفر (إنجلترا)

دانييلي أورساتو (إيطاليا)

دانيال سيبرت (ألمانيا)

أنتوني تايلور (إنجلترا)

كليمان توربان (فرنسا)

سلافكو فينتشيتش (سلوفينيا)

نظام كأس العالم:

يتواجد في نهائيات كأس العالم 32 منتخب تنقسم إلى 8 مجموعات تحتوي كل مجموعة على أربع منتخبات يصعد إلى دور ال 16 كلًا من أول وثاني كل مجموعة.

مجموعات كأس العالم:

المجموعة الأولى: قطر - الإكوادور - السنغال - هولندا.

المجموعة الثانية: إنجلترا - إيران - أمريكا - ويلز.

المجموعة الثالثة: الأرجنتين - السعودية - المكسيك - بولندا.

المجموعة الرابعة: فرنسا -أستراليا - الدنمارك - تونس.

المجموعة الخامسة: إسبانيا - كوستاريكا - ألمانيا - اليابان.

المجموعة السادسة: بلجيكا - كندا - المغرب - كرواتيا.

المجموعة السابعة: البرازيل - صربيا - سويسرا - الكاميرون.

المجموعة الثامنة: البرتغال - غانا - أوروجواي - كوريا الجنوبية.