شكرا لقرائتكم خبر عن نجم برشلونة يقترب من النصر.. 3 أسرار خطيرة وراء صفقة جارسيا المنتظرة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - لا صوت يعلو خلال الفترة الماضية داخل أطوار فريق الكرة الأول بنادي النصر السعودي على موسم الأنتقالات الصيفية الخاص بالموسم الكروي القادم 2022-2023.

ميراليم بيانيتش يقترب من النصر السعودي

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن الساعات القليلة الماضية شهدت بعض التطورات الخاصة بتوصية رودي جارسيا للحصول على توقيع ميراليم بيانيتش لاعب منتخب البوسنة والهرسك وفريق نادي برشلونة حيث يرى المدرب الفرنسي تلك الصفقة هامة لتطوير مستوى الفريق الموسم المقبل.

ويعد بيانيتش واحد من ثلاثة لاعبين يعتبروا أولويات بالنسبة للمدير الفني حيث قام بطرح عدد من نجوم كرة القدم على إدارة مسلي آل معمر رئيس النادي خلال الساعات الماضية لحسمهم في أسرع وقت ممكن.

الخبرات

ويراهن جارسيا على الخبرات التي يمتلكها اللاعب في الملاعب الأوروبية خاصةً أنه إرتدى قمصان كبرى الفرق أبرزها روما الإيطالي وبرشلونة الاسباني بالإضافة إلى ميتز وليون الفرنسي وبشكتاش التركي خلال أربعة عشر عامًا.

صناعة الأهداف

ويتمتع بيانيتش بسلاح صناعة الفرص للقادمين من الخلف سواء من خط الوسط أو المهاجمين وتشير المسيرة الكروية التي خاضها اللاعب على مدار أربعة عشر عامًا إلى تسجيله سبعة وعشرين هدف مع روما وخمسة عشر هدفًا مع اليوفي بجانب عشرة أهداف مع ليون.

الشخصية القيادية

آخر العوامل التي تجعل من الصفقة ضرورية وهامة بالنسبة لجماهير نادي النصر الشخصية القيادية التي يتمتع بها اللاعب حيث خاض الكثير من المباريات في مختلف الدوريات الخمسة الكبرى وهو ما يجعله قائد حقيقي على أرضية الملعب قادر على توجيه زملاءه.