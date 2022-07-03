يبلغ ثمنه مليون دولار وموجود بمكة .. تعرف على أغلى إيجار محل في العالم

محمد بن مسعود - الدمام - يعد سوق العتيبية أحد أشهر أسواق مكة المكرمة، ويبعد عن الحرم وقت لا يتخطى 10 دقائق سيرا على الأقدام.

وبحسب تقرير لـ”العربية”، فإن سوق العتيبية يشتهر بتنوع البضائع، ومنه يحصل الحجاج والمعتمرين على الهدايا الخاصة والملابس.

كما يعد شارع الحب أحد أشهر شوارع سوق العتيبية، ويرجع سبب التسمية إلى أن المتزوجين كانوا يشترون منه الذهب والحلي، وبه تنوع كبير في ملابس النساء.

وتتنوع العملات المستخدمة في سوق العتيبة، كما أن البائعين أصبح لديهم مرونة في التعامل بالعملات المختلفة، خاصة أن بعض الحجاج لا يكون معهم العملة الرسمية للمملكة وهي الريال.

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وأشار مراسل “العربية”، إلى أن البائعين يتحدثون أكثر من لغة، أبرزها الإندونيسية والفارسية والهندية.

وأشار إلى أن مكة المكرمة بها أغلى سعر لإيجار محل في العالم، وكلما اقترب المكان من الحرم تزداد قيمة الإيحار، ووصلت سعر إيجار أحد المحال إلى مليون دولار، لافتا إلى أن المستأجر بإمكانه تعويض هذا المبلغ خلال موسم الحج، وموسم العمرة خاصة في العشر الأواخر من رمضان والذي يشهد إقبال الملايين كل عام.