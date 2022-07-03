صدور عدد من الأوامر الملكية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس صدر اليوم عدد من الأوامر الملكية فيما يلي نصوصها: الرقم أ / 631 التاريخ 4 / 12 / 1443هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية أخبار قد تهمك بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 390 ) بتاريخ 21 / 7 / 1442هـ. أمرنا بما هو آت : أولاً : يعفى صاحب السمو الأمير / عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن أمين عام مجلس الوزراء من منصبه. ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

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