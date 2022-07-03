اخبار دوليه – وفاة الممثل اللبناني الشهير بـ «بيارو» ونجوم الفن ينعونه

محمد بن مسعود - الدمام - نعت نقابة ممثلي المسرح والسينما في لبنان الممثل اللبناني بيار شمعون، الذي توفي صباح اليوم، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة نقل على إثرها إلى المستشفى.
وقدمت النقابة التعازي إلى أسره شمعون وإلى زملائه وكتبت في بيانها «أفنى حياته على شاشة التلفزة والمسرح والسينما».
وقدم الراحل طوال مسيرته الفنية عددا كبيرا من الأعمال الفنية وانشهر باسم «بيارو»، واستطاع رسم الابتسامة على وجوه متابعيه، وأدى العديد من الأدوار الكوميدية، ومن أبرز أعماله في المسرح «أنيس وموريس، عمتي نجيبة، هريبة يا أوادم، جزيرة العصافير»، وفي التلفزيون «الشحرورة، الأستاذ مندور، كراميل، حبيب ميرا، حنين الدم، رصيف الغرباء»، أما على صعيد السينما فشارك في العديد من الأفلام، منها «المحترف والشباح، كذبة بيضا، ملا علقة».
ونعى عدد من نجوم الفن والإعلام في لبنان الراحل بكلمات مؤثرة ، ونشرت الفنانة جيسي عبدو صورة تجمعها بالراحل على «تويتر» وعلقت: «يا بيارو يا رفيق البسمات يا صديق الايام الحلوة شو هالخبرية هيدي ؟؟؟؟ مش عم صدّق بشع كتيييير هالخبر يا بيار بكّرت كتيررر الله يرحمك يا طيب يا آدمي».
وعلقت الصحفية باتريسيا هاشم على خبر رحيل شمعون قائلة: «جميعنا راحلون».
وتفاعل الفنان اللبناني وسام الصباغ على «تويتر» ونشر صورة الراحل وعلق عليها: «بكّرت الرحيل يا إستاذي يا أطيب قلب ، فرّحت قلوب الكتار بموهبتك بس أكيد ما أخدت حقك بهالبلد اللي ما بقّدر الكبار اللي متلك ، مش رح انسى نصايحك ، الله يرحم روحك الصافية وتكون نفسك بالسما».
واعتبر الفنان اللبناني نادر الأتات أن فضل شمعون برسم الابتسامة على وجوه اللبنانيين كبير، وقدم التعازي لأسرة الراحل ولجميع اللبنانيين
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