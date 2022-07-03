اخبار دوليه – بعد معارك ضارية.. موسكو تسيطر على ليسيتشانسك وكامل لوغانسك

محمد بن مسعود - الدمام - أحكمت القوات الروسية سيطرتها على كامل مقاطعة لوغانسك بشرق أوكرانيا، وفق ما أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الرئيس فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، فيما يأتي الإعلان بعد تأكيد وزارة الدفاع الروسية إحكام الطوق والسيطرة على مدينة ليسيتشانسك.

وقالت الوزارة في بيان تناقلته وكالات الأنباء الروسية «أبلغ سيرغي شويغو القائد الأعلى للقوات المسلحة فلاديمير بوتين بتحرير لوغانسك».

كما أفاد البيان أن القوات الروسية والقوات الانفصالية المتحالفة معها «سيطرت بالكامل على ليسيتشانسك وبلدات أخرى قريبة من بينها بيلوغوروفكا ونوفودروجيسك ومالوريازيانتسيفي وبيلا هورا».

وقبل دقائق على صدور الإعلان، قال ناطق باسم وزارة الدفاع الروسية أن المعارك جارية في ليسيتشانسك بينما باتت القوات الأوكرانية محاصرة «بالكامل».

«تكتيكات قاسية»

من جهته، قال حاكم لوغانسك، سيرغي غايداي، على تطبيق المراسلة «تلغرام»، إن الروس أرسلوا كل قواتهم إلى ليسيتشانسك». وتابع «لقد هاجموا المدينة بتكتيكات قاسية بشكل غير مفهوم.. لقد تكبدوا خسائر كبيرة، لكنهم يتقدمون بعناد.. إنهم يكتسبون موطئ قدم في المدينة».

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أمس، أن طلائع القوات الروسية وقوات لوغانسك، دخلت مدينة ليسيتشانسك، وخلال الأيام الثلاثة الماضية، تمكنت من السيطرة على مصفاة النفط في ليسيتشانسك، ومنجم ماتروسكايا، ومصنع الجيلاتين، كما سيطرت على منطقة توبوليفكا السكنية.

السيطرة على كل دونباس

والاستيلاء على ليسيتشانسك يجعل موسكو أقرب إلى هدفها المعلن المتمثل في الاستيلاء على كل منطقة دونباس.

جدير بالذكر أن لوغانسك ودونيتسك المتجاورتين هما المقاطعتان اللتان تشكلان دونباس، حيث ركزت روسيا هجومها منذ انسحابها من شمال أوكرانيا والعاصمة كييف في الربيع.

فيما سيطر الانفصاليون المؤيدون لروسيا على أجزاء من المقاطعتين الشرقيتين منذ عام 2014، وتعترف موسكو بكل من لوغانسك ودونيتسك كجمهورية ذات سيادة.