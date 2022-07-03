اخبار دوليه – توقف حركة الملاحة في مطار بغداد الدولي

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن مطار بغداد الدولي، الأحد، توقف حركة الملاحة في المطار طيلة ساعات اليوم، إثر العاصفة الترابية التي تضرب العاصمة العراقية، وفق ما أفاد مراسل «سكاي نيوز عربية».

وقال مطار بغداد الدولي في بيان نشره على صفحته بموقع «فيسبوك»: «تود إدارة مطار بغداد الدولي أن توضح لكافة مسافرينا الكرام وشركات الطيران العاملة في المطار عن إيقاف الحركة الجوية فيه لهذا اليوم الأحد ، بسبب الظروف الجوية ووصول مدى الرؤية إلى 450م «.

وتتعرض العاصمة العراقية، بغداد، إلى عاصفة ترابية حيث غطى الغبار الكثيف سماء المدينة.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية العراقية أن بغداد تشهد طقسا حارا وصلت فيه الحرارة إلى 45 درجة مئوية، فضلا عن هبوب رياح نشطة تسبب تصاعد الغبار في بعض الأماكن.

وأضاف أن سيعلن في وقت لاحق أي مستجدات تخص الحركة الملاحية في المطار.

وكان مطار بغداد الدولي قد علّق رحلاته في أحد أيام يونيو الماضي، إثر عاصفة ترابية ضربت العاصمة العراقية.

وتكررت ظاهرة العواصف الترابية في العراق، الذي يعد واحد من أكثر 5 بلدان في العالم تأثرا بالتغير المناخي.

وشهد العراق منذ أبريل الماضي أكثر من 12 عاصفة ترابية.