جمعية الكشافة تؤكد أهمية رصد وتوثيق الساعات التطوعية عبر منصة العمل التطوعي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

دعا نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد، المُشاركين في المعسكرات العامة لخدمة الحجاج التي تُقيمها الجمعية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، إلى استثمار الفرصة من خلال مشاركتهم بالمعسكرات لخدمة حجاج بيت الله الحرام، برصد وتوثيق الساعات التطوعية لمبادراتهم التطوعية التي يقومون بها كعمل إضافي خلال تواجدهم بالمعسكرات وذلك عبر المنصة الوطنية للعمل التطوعي،

ويأتي ذلك انطلاقا من رسالة الجمعية في خدمة ضيوف الرحمن وتمكين الأعمال التطوعية المجتمعية المتاحة للكشافة والجوالة والقادة والرواد الكشفيين في موسم الحج الحالي بشكل فردي أو بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة التي تربطها بالجمعية مذكرات تفاهم في خدمة الحجاج، وتنفيذاً لتوجيهات اللجنة التنفيذية للعمل التطوعي برئاسة معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدعوته إلى تسجيل بيانات ونوعية الفرص التطوعية والمتطوعين الخاصة بخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج.

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وأكد الدكتور الفهد أهمية المنصة الوطنية للعمل التطوعي كحاضنة مخصصة للعمل التطوعي على تشجيع ممارسيه باعتبار ما يقومون به من أهم الجوانب الرئيسة في تنمية المجتمع وزيادة الانتماء له، ويؤدي إلى تعزيز الترابط والتلاحم بين أفراد المجتمع.