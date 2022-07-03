“السعودية للكهرباء” تكمل استعداداتها لموسم الحج بـ 46 مشروعاً جديداً

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن جاهزية خطتها التشغيلية ومشاريعها الكهربائية وكوادرها الفنية والمتخصصة لموسم حج هذا العام، وذلك لتقديم خدمة كهربائية موثوقة لحجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة بتنفيذ 46 مشروعاً جديداً لتعزيز المنظومة الكهربائية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بقيمة إجمالية تتجاوز 3,285 مليار ريال سعودي.

وأوضح المشرف العام على الخطة لموسم حج هذا العام ورئيس القطاع الغربي في ” السعودية للكهرباء” المهندس عبدالسلام بن راشد العمري أنه جرى إضافة 772 محطة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وزيادة السعات المضافة إلى 5,640 (م.ف.أ)، فيما بلغ إجمالي أطوال الشبكات المضافة أكثر من 929 (كلم) في مكة المكرمة والمدينة المنورة، حرصاً من الشركة السعودية للكهرباء على تقديم خدمة كهربائية بمستوى عالٍ من الموثوقية والكفاءة في الأداء، لضمان الراحة والاطمئنان لضيوف الرحمن، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة – أيدها الله -.

وبين المشرف العام على خطة “السعودية للكهرباء” في الحج أن الخطة التشغيلية لموسم حج هذا العام جرى تنفيذها من خلال توفير أكثر من 2000 موظف من مهندسين وفنيين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، و180 دراجة نارية، و71 مولداً متنقلاً، وتجهيز 88 مركز انطلاق، تعمل كلها كفريق واحد تتركز مهامه على متابعة أداء الشبكة الكهربائية على مدار الساعة، واستقبال البلاغات والأعطال الطارئة ومتابعتها، وتوزيع البلاغات على الأفراد بمراكز الانطلاق، والمشاركة مع الجهات الحكومية والخدمية لتسهيل أعمال إعادة الخدمة الكهربائية، إضافة إلى وضع الخُطط البديلة لنقل وتخفيف الأحمال، ولضمان استمرارية التغذية الكهربائية بموثوقية عالية وآمنة لراحة زوار بيت الله الحرام والمعتمرين ، كما نفذت فرق الصيانة في “السعودية للكهرباء”، منذ وقت مبكر برامج الصيانة لعناصر الشبكة الكهربائية لضمان سلامة واستمرارية الخدمة الكهربائية، حيث تم عمل صيانة لـ 18 محطة نقل و2,717 محطة توزيع و4,452 كبينة توزيع.

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وأشار المهندس عبدالسلام العمري إلى أنه جرى إنشاء محطتين في مكة المكرمة؛ وهما محطة حنين المركزية ومحطة إسكان مكة الجديدة، إضافة إلى خط هوائي مزدوج الدائرة بين محطة RBGIPP2-HNY ومحطة HNY-MHR BSP، وتمت إضافة مفاعلات لمحطتي تحويل غرب مكة ووادي سيسد.

وفي المدينة المنورة جرى تركيب مفاعلين خط وقاطع هجين جهد 380 ك.ف, بمحطة شرق المدينة جهد 380 ك.ف، جميعها بقيمة إجمالية بلغت 1,056.1 مليون ريال.

وأضاف أنه في مكة المكرمة، جرى إنشاء أربع محطات تحويل؛ وهي الفيحاء، الوسام، عرفات3، والمنصورة، كما تم تمديد كابلات أرضية لربط العديد من المحطات بمكة المكرمة؛ وهي محطة إسكان مكة 2، محطة إسكان مكة 3، ومحطة الوسام.

وفيما يعود للخطوط الهوائية، فقد جرى إنشاؤها لربط محطة الشرائع (حنين) المركزية بمكة، وتم إنشاء خطوط هوائية لمحطة منى 4، وتم ربط المشاعر (دائرتي – عرفات 2)، واستبدال قواطع محطة جبل النور. أما في المدينة المنورة فتم إنشاء محطة تحويل الفتح، واستبدال الكابلات الزيتية بجدة والمدينة المنورة بمنطقة أعمال الغربية، وتمديد كابلات أرضية لربط محطة تحويل النقا-2 بالمدينة المنورة، ومحطة تحويل المدينة المركزية بالمدينة المنورة، ومحطة الخاتم بالمدينة المنورة، ومحطة الخالدية بالمدينة المنورة، ومحطة العزيزية بالمدينة المنورة، ومحطة تحويل الطاقة المتجددة بالمدينة المنورة، كما تمت إضافة محولات لمحطة تحويل شرق المدينة المركزية، ومحول بمحطة وادي الفرع بالمدينة المنورة، وربط محطة توليد الطاقة المتجددة كهروضوئية بالمدينة المنورة، وإنشاء خط هوائي من محطة السلام إلى محطة بواط بالمدينة المنورة، وبلغت قيمتها 1,411.1 مليون ريال.

وعن مشاريع التوزيع، كشف رئيس القطاع الغربي في السعودية للكهرباء عن إطلاق مشاريع في مكة المكرمة لتعزيز شبكات الجهد المتوسط والمنخفض بمناطق إسكان الحجاج، وكذلك مشاريع توصيلات المشتركين وإحلال الشبكات بمناطق إسكان الحجاج، ومشروع مركز تحكم مكة ADMS، ومشاريع تعزيز شبكات الجهد المتوسط بالمنطقة المركزية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وتعزيز التغذية الاحتياطية بشبكة الجهد المنخفض لمخيمات إسكان الحجاج بمشعر منى المرحلتين (الأولى والثانية)، مشاريع توصيلات المشتركين في المنطقة المركزية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، مشاريع إحلال الشبكات في المنطقة المركزية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، مشاريع تعزيز شبكات الجهد المتوسط في المنطقة المركزية بالمدينة المنورة، مشاريع تعزيز شبكة الجهد المنخفض في المنطقة المركزية بالمدينة المنورة، مشاريع توصيلات المشتركين في المنطقة المركزية بالمدينة المنورة، مشاريع إحلال الشبكات في المنطقة المركزية بالمدينة المنورة، مشروع تحسين مظهر معدات الشركة بالمشاعر المقدسة، مشروع أتمتة المنطقة المركزية بمكة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، ومشاريع تعزيز شبكات الجهد المنخفض بمناطق إسكان الحجاج بخلاف المنطقة المركزية بقيمة إجمالية وصلت حوالي 817,69 مليون ريال.