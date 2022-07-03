اخبار الخليج – مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يكشف عن استراتيجيته المحدثة

محمد بن مسعود - الدمام - كشف وزير الصناعة والتجارة رئيس مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة زايد الزياني عن تفاصيل الخطة الاستراتيجية المحدثة للمجلس للأعوام 2022 – 2026.

وقال الزياني في مؤتمر صحفي عقد اليوم للإعلان عن الاستراتيجية الجديدة، بأن المجلس سيستمر في الاعتماد على المحاور الخمسة الرئيسية للخطة الإستراتيجية الأولى التي أطلقت في عام 2018، حيث تمثلت المحاور الخمسة في تيسير التمويل، تسهيل الدخول في الاسواق، تبسيط إجراءات تأسيس الأعمال، تطور المهارات بافضافة إلى تعزيز الإبتكار، إلا أن الخطة الجديدة ستشهد ارتفاع في الأرقام المستهدف الوصول إليها في نهاية العام 2026، حيث أشار الوزير إلى أن الاستراتيجية الجديدة تستهدف تقديم 27 مبادرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى رفع نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 45%، ورفع نسبة مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الصادرات الوطنية إلى 25%، ورفع عدد الموظفين البحرينيين في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى 47 ألف موظف.

ولفت إلى أن المجلس تمكن من تنفيذ وإطلاق 16 مبادرة في أستراتيجيته الأولى التي اعتمدت في العام 2018، وتم اعتماد نشاط حاضناتومسرعات الاعمال واشتراطاتها لدعم تأسيس الأعمال كإحدى المبادرات التي أطلقها المجلس في استراتيجيته السابقة، مشيرا إلى أن عدد الحاضنات بلغ 28 حاضنة، والتي احتضنت ما يقارب من 1000 مؤسسة، كما أطلق المجلس مبادرة تطوير المهارات التكنولوجية، حيث بلغ استفادة أكثر من 5 الآف مستفيد من 119 شهادة.

وفيما يتعلق بمبادرة منح الأفضلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عدد من البرامج التنموية ومنها نظام المناقصات، فقد اشار الزياني إلى أن إجمالي قيمة المناقصات التي تمت ترسيتها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال الاستراتيجية السابقة بلغ 111 مليون دينار تمت عبر 1760 مناقصة عامة شارك فيها حوالي 430 مؤسسة، مضيفا بأن أكثر من 180 مؤسسة صغيرة ومتوسطة استفادت من هذا البرنامج.

وفيما يتعلق بمباردة دعم صادرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فقد كشف الزياني أن القيمة الاجمالية لصفقات التصدير بلغت 184 مليون دولار، لافتا إلى نسبة الخدمات المصدرة من إجمالي الصادرات بلغت 10%، كما تم تصدير منتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى 60 سوق عالمي، مؤكدا على أن 411 منتج حصل على علامة صنع في البحرين، كما أشار إلى قيمة مبادرة مبيعات التجزئة الدولية بلغت 1.5 مليون دولار.