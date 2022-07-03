شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. الخليج السعودي يكشف النقاب عن مدربه الجديد للموسم المقبل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف فريق نادي الخليج الصاعد حديثًا لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم عن إسم المدير الفني الجديد الذي سيتولى تدريبهم الموسم المقبل.

الخليج السعودي يعلن تعيين البرتغالي بيدرو إيمانويل مديرًا فنيًا

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر أعلن رئيس نادي الخليج علاء المهل تعيين البرتغالي بيدرو إيمانويل لتدريب الفريق وذلك خلال منافسات الموسم القادم 2022-2023.

وبالبحث عن السيرة الذاتية الخاصة بالبرتغالي تبين أنه قد نجح في الحصول على جائزة أفضل مدير فني بالمملكة العربية السعودية موسم 2018-2019 وسبق وأن تولى القيادة الفنية لأكثر من فريق أبرزهم ألميريا الإسباني، والنصر والتعاون بالمملكة وفريق نادي العين الإماراتي.

ونجح صاحب السبعة وأربعين عامًا في تولي تدريب النصر والتعاون وخاض معهم 34 مباراة حقق الفوز في 17 لقاء وتعادل في 9 وخسر 8 مواجهات.

في الوقت الذي حقق فيه المدير الفني الجديد لفريق نادي الخليج في تحقيق ثلاثة القاب خلال مسيرته التدريبية وهي كأس البرتغال موسم 2011-2012 رفقة أكاديميكا كويمبرا.

كما تمكن من الفوز ببطولة كأس قبرص عندما كان يتولى تدريب ليماسول عام 2016 وخطف لقب كأس خادم الحرمين الشريفين رفقة التعاون في 2018.